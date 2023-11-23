Мир 23 ноября 2023, 12:34 Полиция Германии начала обыски по делу о планируемом госперевороте Spiegel: в ФРГ 20 подозреваемым предъявили обвинение в подготовке госпереворота Paul Zinken / dpa / Global Look Press

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В Германии полицейские начали обыски по делу о планируемом государственном перевороте. Обвинения уже предъявили 20 подозреваемым, сообщил местное издание Der Spiegel.

«В ходе расследования Мюнхенская прокуратура выявила многочисленных подозреваемых членов преступной ассоциации. В настоящее время обыскивают в общей сложности 20 человек», — указали в журнале.

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Обыски начали в Баварии, Баден-Вюртемберге, Гессене, Северном Рейне — Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейне, Бранденбурге, Гамбурге и Нижней Саксонии.

Известно, что правоохранители наблюдали за некоторыми Telegram-каналами, в которых предлагали помощь «предполагаемым жертвам государства».

Также немецкие полицейские утром в четверг, 23 ноября, провели обыски на 15 объектах в четырех федеральных землях по делу о связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Внимание правоохранителей привлекли две организации, которые поддерживают палестинских радикалов, в том числе в израильских тюрьмах.