Мир 13 декабря 2022, 20:36 Консультации России с США в Турции назвали трудными, но полезными Замглавы МИД Рябков: консультации с США в Стамбуле были полезными, но трудными Pixabay

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Россия предложила США установить потолок численности сотрудников посольств, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, переговоры с американской стороной получились трудными, но полезными, сообщило РИА «Новости».

Замминистра пояснил, что США предложили установить предельный потолок для персонала, в рамках которого обе страны могли бы работать. Он добавил, что американские дипломаты пока не оценили инициативу. Зато консультации в Турции Рябков назвал полезными.

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«Мы оцениваем их (консультации — прим. ред.) как полезные, но трудные. Разговор был деловой, прогресс минимален и, по большому счету, он по второстепенным вопросам», — добавил замглавы МИД.

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Рябков уточнил, что стороны не продвинулись по вопросам, касающимся работы загранучреждений двух стран. Несмотря на это, дипломаты договорились продолжить контакты.

В следующем году Россия и США продолжат консультации по «вопросам-раздражителям», рассказал Сергей Рябков. По его словам, стороны пока что не согласовали конкретные даты.