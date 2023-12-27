Мир 27 декабря 2023, 05:27 Бывший посол Украины в США рассказал, как в НАТО жестко отказали Зеленскому Экс-посол Украины Чалый: Киеву непублично сообщают, что не ждут в НАТО РИА «Новости»

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Западные страны советуют украинским властям не надеяться на членство в НАТО. Такое заявление сделал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

«Те сигналы, которые непублично говорят нам основные партнеры, <…>, США и Германия, они негативные. В плане того, что: „Не претендуйте сейчас на приглашение в НАТО“», — отметил Чалый.

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Бывший дипломат уверен, что шансов вступить в альянс у Украины сегодня практически отсутствуют. И ждать изменения ситуации киевским властям пока не стоит.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил о серьезном заблуждении украинского правительства. По его мнению, желание вступить в ЕС и НАТО не является правильным. Украина должна стремиться стать «нейтральной и богатой», уверен политик.