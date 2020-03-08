Конкурсы красоты в российской армии и полиции раскритиковали британские журналисты. Читатели их не поддержали

Авторы материала привели примеры, что в «нелепых» конкурсах красоты участвуют девушки, которые служат патрульными полицейскими, в десантных войсках и охраняют покой России, а с них требуют еще чего-то. Военнослужащих и полицейских мужчин ни к чему подобному не принуждают.

Daily Mail ссылается на российскую журналистку Анастасию Красильникову. Она ранее заявила, что женщины, которым платят за защиту родины и которые на работе пользуются оружием, «должны быть красивыми и доказывать кому-то, что они могут шить и готовить вкусную и здоровую пищу». Издание вспомнило случай с победительницей конкурса красоты среди девушек-полицейских, который на днях провели в Курске. Победительницу Ирину Ходыревскую затравили в соцсетях за внешность, хотя сам конкурс включал в себя помимо дефиле стрельбу и демонстрацию профессиональных навыков.

Пользователи Twitter негативно отнеслись к этой статье Daily Mail. Изданию посоветовали поискать другие темы, чтобы увлечь свою женскую аудиторию.