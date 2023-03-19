Мир 19 марта 2023, 22:17 Конгрессу США предложили ограничить присутствие ЧВК «Вагнер» в мире RT: конгрессменам США предложили рассмотреть ограничение присутствия ЧВК «Вагнер» в мире РИА «Новости»

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Исследовательская служба конгресса США подготовила доклад о деятельности группы «Вагнер». Аналитики считают, что конгрессменам стоит рассмотреть вопрос об ограничении деятельности ЧВК в мире, написал RT.

Конгрессменам напомнили об уже существующих документах, которые требуют от госсекретаря США признать ЧВК иностранной террористической организацией. Но, как предупредили аналитики, этот шаг может сказаться на отношениях США и России, а также других стран, которые прибегали к услугам организации.

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«Конгрессмены могут рассмотреть и другие доступные варианты в области законодательной деятельности и надзора для дальнейшего ограничения и противодействия расширяющемуся присутствию Группы Вагнера в мире», — говорится в докладе.

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Аналитики отмечают, что американским парламентариям стоит также обсудить целесообразность изучения стратегий и инструментов, с помощью которых США могли бы «мотивировать» другие страны отказаться от взаимодействия с «Вагнером».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что компания намерена к маю увеличить число бойцов до 30 тысяч человек. В среднем, по его словам, организация набирает 500−800 человек в день.