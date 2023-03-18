Армия 18 марта 2023, 18:03 ЧВК «Вагнер» увеличит к маю число бойцов на 30 тысяч РИА «Новости»

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К середине мая число бойцов ЧВК «Вагнер» может вырасти на 30 тысяч человек. Об этом основатель частной военной компании Евгений Пригожин сообщил в Telegram-канале своей пресс-службы.

«К середине мая мы планируем, что количество бойцов в подразделениях увеличится приблизительно на 30 тысяч», — сказал Пригожин.

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Он отметил неожиданный результат: в среднем ЧВК «Вагнер» набирает 500–800 человек в день. Но бывает, что число добровольцев увеличивается до 1200.

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Пригожин обратил внимание, что если раньше доля хорошо подготовленных бойцов составляла примерно треть от общего числа солдат, то теперь все новобранцы имеют завидную физическую форму.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин рассказал об афганских бойцах. Они хорошо стреляют из американских гаубиц М777 и знают, как обращаться с противотанковыми комплексами Javelin.