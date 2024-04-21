Мир 21 апреля 2024, 03:08 Конгрессмены устроили перепалку во время голосования по Украине Fox News: республиканцы и демократы устроили перепалку из-за флагов Украины РИА «Новости»

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Республиканцы и демократы устроили перепалку во время голосования по выделению Украине дополнительной помощи. Причиной послужили украинские флаги, которыми начали размахивать представители Демократической партии, об этом сообщил Fox News.

Скандал произошел ближе к концу голосования — левая сторона прохода взорвалась радостными криками и начала махать украинскими флагами. Председательствующий на голосовании республиканец Мар Молинаро сделал членам конгресса замечание, на что те ответили насмешками.

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Республиканка Анна Паулина Луна призвала демократов «убрать эти чертовы флаги», что вызвало еще большую реакцию. Сенатор Рэнд Пол в соцсети Х раскритиковал решение палаты представителей о выделении «с трудом заработанных денег» американцев «коррумпированному иностранному режиму».

В субботу палата представителей приняла закон о дополнительной помощи Украине на 61 миллиард долларов. Его поддержали 311 членов палаты представителей, против высказались 112 конгрессменов