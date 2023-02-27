Мир 27 февраля 2023, 03:42 Конгрессмен США заявил, что Китай планирует поставить России сотни беспилотников Конгрессмен США Маккол: КНР намерена поставить России сотни дронов РИА «Новости»

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Глава комитета Палаты представителей США по международным делам Майкл Маккол сослался на якобы имеющиеся данные разведки, заявив, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни дронов. Его слова передал американский телеканал ABC News.

«У нас есть сообщения разведки о том, что они рассматривают возможность отправки сотни дронов России», — заявил Маккол.

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Политик добавил, что кроме БПЛА китайская сторона якобы может поставить России летальное оружие. Все эти вопросы обговорят президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, утверждает он.

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До этого глава Госдепартамента США Энтони Блинкен предупредил власти Китая о последствиях поставок оружия российской стороне. Аналогичные опасения из-за предположительных поставок выражал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Пекин сам принимает решение о помощи России. Однако за это ему грозят «реальные издержки». Чиновник не пояснил, о чем конкретно идет речь.