Мир 10 марта 2024, 07:48 Байден уличил Нетаньяху во вредных для Израиля действиях Президент США Байден: Нетаньяху принес Израилю больше вреда, чем пользы Marc Israel Sellem/JINI/globallookpress

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Действия премьера Израиля Биньямин Нетаньяху в секторе Газа приносят стране больше вреда, чем пользы. Об этом изданию MSNBC заявил президент США Джо Байден.

Он подчеркнул, что Нетаньяху не уделяет достаточного внимания гибели гражданского населения в секторе Газа, тем самым настраивая весь мир против Израиля. Американский лидер добавил, что у страны есть право самообороны, но из-за методов борьбы израильских военных с ХАМАС страдают мирные жители палестинского анклава.

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«По моему мнению, он (Нетаньяху — прим. ред.) больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка», — отметил Байден.

Президент также добавил, что никогда не оставит Израиль.

Ранее Байден признался, что во время переговоров с Нетаньяху посоветовал ему «прийти к Иисусу». Об этом глава США рассказал во время диалога с сенатором Майклом Беннетом при обсуждении вопроса гуманитарной помощи жителям сектора Газа.