29 марта 2023, 01:38
Канада предоставит Украине кредит на $1,8 млрд
Канада предоставит Украине кредит по линии МВФ на $1,8 млрд
Канада собирается предоставить Украине кредит по линии МВФ на сумму 2,45 миллиарда канадских доллара (1,8 миллиарда долларов США). Об этом сказано в проекте бюджета страны.
«Два миллиарда 450 миллионов долларов кредитов правительству Украины для помощи в обеспечении украинцев необходимыми услугами», — уточнили в документе.
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Средства Киеву предоставят в рамках администрируемого счета для Украины, открытым Международным валютным фондом. Там собрано порядка 2,8 миллиарда долларов США от Канады и других международных партнеров. Деньги пойдут на помощь украинцам в обеспечении необходимыми услугами.
Сам МВФ готовится объявить о четырехлетней кредитной программе для Украины на 15,6 миллиарда долларов США.
Ранее глава Минобороны Канады Анита Ананд опубликовала в Twitter видео обещанной Украине машины Bergepanzer 3, чем вызвала насмешки со стороны пользователей соцсети. Их особенно позабавило то, что машина всего одна.
Канада
Украина
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