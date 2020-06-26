Конгресс США решит судьбу Вашингтона. Он может стать штатом

Палата представителей Конгресса США 26 июня примет историческое решение. Речь идет о том, нужно ли делать из американской столицы — Вашингтона — отдельный 51-й штат.

Сейчас этот город является федеральным округом Колумбия и не входит ни в один из штатов, уточнила газета «Известия». Его жители не могут избирать представителей в федеральный Конгресс.

Спикер палаты Нэнси Пелоси считает такой статус несправедливым и низким для Вашингтона.

«Мы исправим эту несправедливость, которая противостоит нашей демократии», — сказала она в эфире телеканала Fox News.

Политологи прогнозируют, что палата представителей примет законопроект. Ведь там большинство за демократами. С сенатом же все ровно наоборот. В нем главенствуют республиканцы, и они, вероятно, отклонят проект.

Белый дом собирается наложить на документ вето. Американский президент Дональд Трамп полагает, что округ Колумбия очень мал для штата. Он отметил, что демократы хотят его преобразовать, так как пользуются огромной популярностью в регионе. По его мнению, это поможет им избраться в Конгресс и сенат.

Тем временем в Сиэтле продолжаются беспорядки, катализатором которых стали жесткое задержание и смерть афроамериканца Джорджа Флойда.