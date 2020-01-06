Конгресс США призвал ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

Американские конгрессмены на этой неделе примут решение об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом говорится в заявлении спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

«На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана», — приводит официальный сайт Пелоси слова ее заявления.

Спикер назвала военные действия администрации Трампа по Ирану провокационными, эскалационными и непропорциональными. Эти решения «продолжают подвергать опасности военнослужащих, дипломатов, граждан Соединенных Штатов и союзников». «Начало военных действий предприняли без разрешения на использование военной силы (AUMF) против Ирана, без консультации с конгрессом и без формулирования четкой и законной стратегии как для конгресса, так и для общественности», — подчеркнула Пелоси.

США провели в ночь на 3 января военную операцию в районе международного аэропорта Багдада. В ходе ракетного удара погиб иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Белом доме их обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Власти Ирана обещали отомстить США за смерть Сулеймани. Трамп собрался нанести удары по 52 целям в Иране, если пострадают американцы.