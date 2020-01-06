    06 января 2020, 04:04

    В Иране пообещали удары по военным объектам США

    Кирилл Фролов

    Тегеран готовит военный ответ на убийство генерала Касема Сулеймани американскими военными. Об этом CNN заявил военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Деган.
    В Иране пообещали удары по военным объектам США

    По его словам, иранский ответ «точно будет военным». При этом Тегеран не торопится с ответом, чтобы выбрать цели для атаки, уточнил советник.

    Комментируя слова американского президента Дональда Трампа о том, что США готовы нанести удар по 52 иранским целям, в том числе по культурным объектам, Деган заявил: «Если он говорит 52, мы говорим 300».

    Ни один американский военный штаб, политический центр, военная база, ни одно американское судно не будут в безопасности.

    Хосейн Дегансоветник верховного лидера Ирана

    По словам советника, «Америка начала войну», и «единственное, что может закончить этот период войны, — это равноценный удар по американцам».

    Сулеймани погиб 3 января в Багдаде в результате авиаудара США. Трамп назвал генерала «террористом номер один» и предостерег Иран от ответа на его смерть.

    Сулеймани возглавлял спецподразделение «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции. Эта группа проводит военные операции Ирана за рубежом.