В Иране пообещали удары по военным объектам США

По его словам, иранский ответ «точно будет военным». При этом Тегеран не торопится с ответом, чтобы выбрать цели для атаки, уточнил советник.

Комментируя слова американского президента Дональда Трампа о том, что США готовы нанести удар по 52 иранским целям, в том числе по культурным объектам, Деган заявил: «Если он говорит 52, мы говорим 300».

Ни один американский военный штаб, политический центр, военная база, ни одно американское судно не будут в безопасности. Хосейн Деган советник верховного лидера Ирана

По словам советника, «Америка начала войну», и «единственное, что может закончить этот период войны, — это равноценный удар по американцам».

Сулеймани погиб 3 января в Багдаде в результате авиаудара США. Трамп назвал генерала «террористом номер один» и предостерег Иран от ответа на его смерть.

Сулеймани возглавлял спецподразделение «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции. Эта группа проводит военные операции Ирана за рубежом.