Мир 12 января 2023, 22:10 Конгресс призвал расследовать дело с секретными документами у Байдена Глава конгресса США Маккарти призвал расследовать дело с секретными документами Байдена РИА «Новости»

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Власти США должны расследовать дело об обнаружении секретных документов у президента страны Джо Байдена, заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Он обвинил нынешнюю администрацию главы государства в применении двойных стандартов, напомнив про обыски в резиденции экс-президента Дональда Трампа, сообщил телеканал CBS.

«Они знали об этом инциденте с Байденом еще до президентских выборов, но держали это втайне от общественности?» — задался вопросом Кевин Маккарти.

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Спикер палаты представителей напомнил, что Джо Байден критиковал своего предшественника Дональда Трампа за хранение секретных документов. После этого в резиденции экс-главы государства прошли обыски. По словам Маккарти, президент поступил неподобающим образом, потому что сам оказался замешан в подобной истории.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заступилась за Джо Байдена. Она рассказала, что президент не знал о содержимом обнаруженных документов. Американцы возмутились ее словами и обвинили в «откровенной лжи».