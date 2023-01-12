Мир 12 января 2023, 07:42 Пресс-секретарь Байдена разозлила американцев словами о найденных у президента документах Зрителей Fox возмутили слова пресс-секретаря Байдена в его защиту после найденных бумаг YouTube

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Зрители американского телеканала Fox News резко прокомментировали заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о секретных документах, которые обнаружили в бывшем офисе президента США Джо Байдена. Пользователи сети сочли ее слова лживыми.

«Как сказал сам президент, он серьезно относится к засекреченной информации. Обнаружение каких-либо записей стало для него сюрпризом. Он не знает, что в них», — заявила Жан-Пьер на брифинге. Один из комментаторов предположил, что защищать Байдена, наверное, непросто.

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«Мне очень нравится, как она откровенно лжет нам в лицо и действительно верит в то, что говорит», — написал другой.

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Третей высказал мнение, что неправильное обращение с секретной информацией считают в некоторых случаях преступлением, однако действующему американскому лидеру почему-то это прощается.

Пользователь с ником Mr F. заявил, что пресс-секретарь Белого дома еще никогда не говорила так много, но при этом в ее словах было так мало честности и правды.

Ранее телеканал CBS News сообщил о секретных документах, которые нашли в кабинете главы Белого дома в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Речь идет о бумагах, которые относятся к периоду вице-президентства Байдена. Сам американский лидер сказал, что о содержании материалов он ничего не знает.