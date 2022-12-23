Мир 23 декабря 2022, 13:00 Конфликту на Украине предрекли усиление эскалации из-за политики США Global Times: противостояние на Украине может стать жестче и интенсивнее из-за США РИА «Новости»

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Выделение дополнительного транша Украине будет способствовать усилению эскалации конфликта. Такой вывод сделало китайское издание Global Times.

«Конфликт может стать еще более жестким и интенсивным, поскольку Вашингтон не прекращает своего участия», — уточнили в статье.

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Журналисты обратили внимание, что американские власти воспринимают поддержку своих киевских коллег как сохранение миропорядка со своей доминирующей ролью. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и его выступление перед конгрессом журналисты расценили как сигнал к готовности продолжать противостояние на истощение.

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В материале обратили внимание, что у конфликтующих сторон достаточно разногласий и противоречий, которые будет нелегко согласовать.

Ранее Зеленского упрекнули в неблагодарности США за военную помощь, так как он не поблагодарил американский народ за «рождественский подарок».