Конфликт США и России может привести к полному коллапсу мира, считает президент Сербии Александар Вучич. Об этом сербский лидер заявил в ходе выступления в эфире телеканала местного агентства Tanjug.

«Если дойдет до чего-либо между американцами и русскими на мировом уровне, и они [Запад] введут санкции на все из России, что нам делать с нефтью, газом?» — задался вопросом Вучич. Его процитировал ТАСС.

Китай, США, Россия, Украина, Индия — это крупнейшие производителями зерна, пшеницы и кукурузы, напомнил сербский лидер. Он поинтересовался, что произойдет на рынке «в ту же секунду, если бы что-то случилось?»

«Мы все надеемся и почти уверены, что ничего не случится, но <…> мы должны быть готовы», — отметил президент Сербии. Если отношения Соединенных Штатов и России дойдут до конфликта, «это будет почти полный коллапс мира», уверен Вучич.

Он также отметил, что запасы продовольствия страна накопила, на месяц хватит объемов горючего. В газохранилищах хранится еще порядка 110 миллионов кубических метров газа.

Глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман ранее заявила, что после «вторжения» России на Украину не последует военного вмешательства НАТО. Вместо этого члены альянса введут экономические санкции.