Мир 11 января 2024, 23:54 Конфликт на Украине стал шансом для Джонсона реанимировать карьеру — посольство РФ Посольство РФ: Джонсон сорвал переговоры России и Украины, чтобы спасти карьеру РИА «Новости»

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Украинский конфликт был для премьер-министра Бориса Джонсона перспективным шансом реанимировать свою карьеру. Так прокомментировали в российском посольстве в Лондоне попытки британского политика оправдаться за срыв мирных переговоров России и Украины весной 2022 года. Комментарий опубликовало РИА «Новости».

«Напомним, что к началу СВО премьерство Бориса Джонсона уже висело на волоске. А потому украинский конфликт был воспринят им как перспективный шанс реанимировать свою карьеру», — отметили в посольстве.

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В дипмиссии добавили, что ни о каком «радении за будущее Украины» речи не шло. Джонсон «радел» только за самопиар и политическое выживание. В посольстве напомнили бывшему премьеру об ответственности, которую он несет, сорвав мирные переговоры.

Ранее Джонсон заявил, что не причастен к срыву переговоров России и Украины в 2022 году. Британский премьер назвал это российской пропагандой.