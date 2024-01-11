Мир 11 января 2024, 02:15 Борис Джонсон опроверг свою причастность к срыву переговоров России и Украины в 2022 году Экс-премьер Британии Джонсон отрицает, что сорвал переговоры РФ и Украины РИА «Новости»

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о своей непричастности к срыву переговоров между Россией и Украиной, которые проходили в Стамбуле весной 2022 года. Об этом написала газета The Times.

«Это полная чушь и российская пропаганда», — сказал Джонсон в интервью изданию.

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Экс-премьер добавил, что после стамбульских переговоров во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским он выразил беспокойство характером любого потенциального соглашения. Джонсон отметил, что заверил Зеленского в поддержке на «1000%».

В ноябре 2023 года соратник Зеленского Давид Арахамия заявил, что вооруженный конфликт мог бы завершиться весной 2022 года, если бы Украина признала нейтралитет. Однако Джонсон подбил Зеленского ничего не подписывать, а «просто воевать».