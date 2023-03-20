Мир 20 марта 2023, 01:54 Конфликт на Украине обернулся опосредованной войной Запада с Россией — СМИ Ведущий Sky News Бернарди: конфликт на Украине стал опосредованной войной Запада с Россией РИА «Новости»

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Ведущий телеканала Sky News и бывший сенатор Кори Бернарди выразил мнение, что конфликт на Украине является ничем иным, как опосредованной войной Запада. Он отметил, что многие западные лидеры, включая руководителей США и Британии, не заинтересованы в завершении боевых действий.

Президентов этих стран, по мнению ведущего, больше волнует вопрос уничтожения России, чем спасения Украины.

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«Растет понимание того, что опосредованная война на Украине подпитывается интересами тех, кто, откровенно говоря, больше забоится об уничтожении России, чем о спасении Украины», — заявил Бернарди.

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Телеведущий обратил внимание на то, что уже все больше людей считают, что начало нынешнему кризису дал поддержанный Белым домом переворот на Украине в 2014 году. И с тех пор этнические русские постоянно подвергались нападению со стороны неонацистских группировок. которые действовали с одобрения украинского правительства.

Также бывший сенатор отметил, что НАТО «неумолимо продвигался» к границам России. И этом поставило под угрозу нейтральный статус Киева, который являлся не подлежащим обсуждению «столпом» нацбезопасности России.

Ранее обозреватель Bloomberg Макс Хастингс заявил, что большинство стран приняли сторону России в конфликте с Украиной. Причиной стала политика Запада и стремление США к мировому господству.