Мир 02 июля 2023, 17:16 Компанию Disney обвинили в недоплатах работницам в Калифорнии Экономист Ноймарк: компания Disney с 2015 года недоплатила сотрудницам 151,6 млн долларов piqsels

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Сотрудницы компании Disney недополучили 151,6 миллиона долларов — свыше 13 миллиардов рублей по нынешним меркам. Это выяснил экономист в сфере труда, профессор Калифорнийского университета в Ирвайне Дэвид Ноймарк, сообщило агентство Reuters.

По его расчетам, женщины в Калифорнии с 2015 года регулярно недополучали зарплату. Их жалованье было примерно на два процента меньше, чем у мужчин. Но сумма за восемь лет набежала круглая. Теперь The Walt Disney Company предстоит отвечать в суде. Заместитель генерального юрисконсульта и глава отдела трудового права Disney Шона Свенсон отвергла обвинения и назвала заявление ложным.

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Ранее студия Disney потеряла четыре миллиона подписчиков стримингового сервиса. Больше всего зрителей пропало у сегмента Disney+Hotstar, портал был ориентирован на Индию.

The Walt Disney Company — крупнейший в мире медиаконгломерат индустрии развлечений. Штаб-квартира организации находится в Калифорнии. Компанию основал в октябре 1923 года американский предприниматель Уолт Дисней.