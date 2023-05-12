Интересное 12 мая 2023, 00:25 Студия Disney потеряла 4 млн подписчиков стримингового сервиса

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Около четырех миллионов подписчиков отписались от стримингового сервиса студии Walt Disney Co. (США). Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление корпорации.

Отток подписчиков произошел во втором финансовом квартале текущего года. Их количество упало до отметки в 157,8 миллиона человек. Больше всего подписчиков пропало у сегмента Disney+Hotstar. Данный портал был ориентирован на Индию, написало ИА НСН.