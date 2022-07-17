Компания SpaceX вывела в космос 53 мини-спутника для сети Starlink

Компания SpaceX сегодня запустила ракету-носитель Falcon 9 с 53 мини-спутниками для своей орбитальной интернет-сети Starlink. Об этом SpaceX сообщила в Twitter через 15 минут после запуска, состоявшегося в 10:20 по времени восточного побережья (17:20 по московскому».

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

«Развертывание 53 спутников Starlink подтверждено», — написали представители компании.

С мая 2019 года SpaceX вывела в космос более 2,6 тысячи спутников. Сеть доступна пользователям из Европы, Северной Америки и Австралии. В компании утверждают, что способны обеспечить доступ в Сеть из любой части планеты, причем по стандарту 5G.

Весной 2020 года компания совершила первый в истории частный пилотируемый запуск — на станцию доставили двух астронавтов. После этого NАSА и Роскосмос начали переговоры о перекрестных полетах на МКС. Соглашение должны заключить в скором времени.