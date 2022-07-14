NASA анонсировало скорое заключение соглашения о перекрестных полетах на МКС с Россией

Работа по соглашению между Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и корпорацией Роскосмос по теме перекрестных полетов на Международную космическую станцию близка к окончанию. Такое заявление сделала заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл во время брифинга, трансляцию которого можно было посмотреть на YouTube.

«Надеемся, что мы близки к завершению работы над соглашением. Оно находится на финальных стадиях оценки в NASA и Роскосмосе, — сказала Вайгл.

Она добавила, что российская космонавтка Анна Кикина и американский астронавт Франциско Рубио продолжают тренироваться по уже разработанному графику.

NАSА и Роскосмос начали переговорный процесс о полетах на МКС после того, как весной 2020 года компания SpaceX совершила первый в истории человечества частный пилотируемый запуск. Тогда на станцию доставили двух астронавтов. Экипажи с 2011 года отправляли на МКС только на российских «Союзах», поскольку американская программа Space Shuttle закрылась.

Космические корпорации собирались включить американского астронавта в состав «Союза МС-22», а российского космонавта — в экипаж миссии Dragon Crew-5 для полетов осенью 2022 года на безвозмездной основе. Об этом написал РБК.