Компания Pfizer подала документы для регистрации своей вакцины от коронавируса на Украине

Вакцину для профилактики COVID-19, разработанную компанией Pfizer, зарегистрируют на Украине. Необходимые документы уже направили в Минздрав страны.

Соответствующее заявление поступило 16 февраля в «Единое окно» министерства, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Подано заявление о госрегистрации вакцины Comirnaty производства Pfizer Manufacturing Belgium под обязательство для экстренного медицинского применения», — уточнил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Документы оперативно зарегистрировали и передали в Государственный экспертный центр Минздрава для экспертной оценки и проверки регистрационных материалов.

Степанов добавил, что вакцина стала третьей, регистрация которой началась на Украине. Процесс также проходят препараты для профилактики COVID-19 AstraZeneca и Sinovac.

«Команда министерства здравоохранения прилагает максимум усилий, чтобы украинцы быстрее получили доступ к лучшим европейским вакцинам», — заявил глава ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от вакцинации населения российским препаратом «Спутник V». В Госдуме его позицию сочли абсурдной.