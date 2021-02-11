Депутат Госдумы объяснил абсурдность отказа Зеленского от «Спутника V»

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил абсурдность отказа президента Украины Владимира Зеленского от вакцинации населения российским препаратом «Спутник V», сообщило РИА ФАН.

Лидер страны объяснил свою позицию отсутствием официальных данных об эффективности вакцины. Он заявил, что «граждане Украины — не кролики», и «экспериментировать над ними» нельзя. По мнению Журавлева, такая тактика является как минимум неверной.

«Украина — одна из стран, где пандемия идет полным ходом. Кроме риторики о спасении нации, на Украине нет ничего. Россия предлагала запустить производство вакцины в Харькове. Киев мог производить вакцину не только для себя, но и для других стран. Мало того, что Украина могла бы на этом заработать, она еще и свое население спасла бы. Но нет», — заметил парламентарий.

Он обратил внимание, что украинцы пользуются российскими тестами на выявление коронавируса. При этом вакцину они не принимают. По словам Журавлева, «Спутник V» точно будет зарегистрирован в странах Евросоюза. Как считает депутат, Зеленскому будет непросто объяснять населению, почему Украина настроена против России, вместо того, чтобы спасать жизни людей.