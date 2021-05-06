Компания Джеффа Безоса объявила дату туристического полета в космос

Компания Blue Origin основателя Аmаzоn Джеффа Безоса сообщила о том, что пилотируемый запуск ракеты New Shepard с туристами на борту состоится 20 июля. Пассажирами, вероятно, станут сотрудники организации.

Одно из мест выставят на онлайн-аукцион. Об этом передал телеканал BBC News.

Ракета Blue Origin совершит суборбитальный полет. Она не будет подниматься на высоту более 100 километров, которая называется линией Кармана.

«Только 569 человек когда-либо пересекали линию Кармана», — отметила директор по продажам для астронавтов Blue Origin Ариана Корнелл.

Она добавила, что компания хочет изменить эту ситуацию. Объявление Blue Origin послужило свидетельством возрождения космического туризма. В последний раз турист отправлялся на орбиту в 2009 году.

Пассажиры корабля New Shepard окажутся в невесомости примерно на три минуты. Они увидят изогнутую перспективу Земли и темноту космоса. Ориентировочная цена билета на ракету — от 200 тысяч долларов. Однако Корнелл полагает, что со временем цены станут ниже.