Компания Джеффа Безоса объявила дату туристического полета в космос
Компания Blue Origin основателя Аmаzоn Джеффа Безоса сообщила о том, что пилотируемый запуск ракеты New Shepard с туристами на борту состоится 20 июля. Пассажирами, вероятно, станут сотрудники организации.
Одно из мест выставят на онлайн-аукцион. Об этом передал телеканал BBC News.
Ракета Blue Origin совершит суборбитальный полет. Она не будет подниматься на высоту более 100 километров, которая называется линией Кармана.
«Только 569 человек когда-либо пересекали линию Кармана», — отметила директор по продажам для астронавтов Blue Origin Ариана Корнелл.
Она добавила, что компания хочет изменить эту ситуацию. Объявление Blue Origin послужило свидетельством возрождения космического туризма. В последний раз турист отправлялся на орбиту в 2009 году.
Пассажиры корабля New Shepard окажутся в невесомости примерно на три минуты. Они увидят изогнутую перспективу Земли и темноту космоса. Ориентировочная цена билета на ракету — от 200 тысяч долларов. Однако Корнелл полагает, что со временем цены станут ниже.