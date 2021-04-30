Основатель Amazon Джефф Безос начал продавать билеты для полета в космос

Скорый запуск продажи билетов в космос анонсировала компания Blue Origin, принадлежащая богатейшему человеку на пленете и основателю Amazon Джеффу Безосу. Об этом рассказал РЕН ТВ.

Желающим требуется зарегистрироваться на официальном сайте Blue Origin, чтобы оказаться на борту в порядке живой очереди. Стоимость и дата пока не названы.

Корабль, на котором планируется отправить туристов в космос, совершил ряд испытательных полетов. New Shepard имеет несколько составных частей: небольшую капсулу с окнами, ракетный ускоритель, позволяющий запускать корабль со скоростью, которая в три раза превышает сторость звука. После окончания полета корабль вернется на земную орбиту.

Напомним, с начала следующего года по 2023-й дочернее предприятие «Роскосмоса» «Главкосмос» планирует отправить за пределы планеты Земля четырех туристов, добавил сайт «Русская планета».