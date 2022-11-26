Мир 26 ноября 2022, 19:50 Компании из США и Австрии подвели Венгрию по газовому вопросу Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил компании Австрии и США в ненадежном партнерстве РИА «Новости»

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Власти Венгрии вынуждены зависеть от российского газа из-за ненадежности американских и австрийских компаний. Об этом заявил МИД страны Петер Сийярто в интервью французскому телевидению. Он разместил запись беседы на своей странице в Facebook*.

В акватории Черного моря рядом с Румынией, напомнил Сийярто, располагается крупное газовое месторождение. Права на его эксплуатацию купили компании из США и Австрии.

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На протяжении семи лет Венгрию убеждали в том, что эти организации будут помогать с газом. Власти страны подписали с ними контракт на три миллиарда кубометров в год. Глава венгерского МИД пояснил, что компании должны были начать поставки 1 января 2023 года.

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«Но они объявили, что это для них невыгодно, и вышли из проекта. Поэтому мы по-прежнему зависим от российского газа», — сказал он.

Сийярто подчеркнул, что компании из США и Австрии подвели Венгрию. Он заверил, что его страна — крупнейший потребитель СПГ, который поступает через морские порты в Хорватии. Однако этих объемов все равно не хватает.

Накануне американский портал The Wall Street Journal сообщил, что страны Европы начали усиленно патрулировать трубопроводы после диверсий на «Северных потоках».

*Facebook — соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.