Коммунисты предложили дать Нобелевскую премию мира Брежневу

Партия «Коммунисты России» предложила изменить правила присуждения Нобелевки и наградить премией мира Леонида Брежнева посмертно. В качестве достижений генсека коммунисты назвали сокращение ядерного оружия и Хельсинкское соглашение.

«Наверное, все с этим согласятся. Брежнев — это сокращение ядерного оружия, Хельсинкское соглашение, взаимное признание ГДР и ФРГ и многое другое. Жаль, что при жизни Леониду Ильичу этой награды не досталось. Однако теперь Нобелевский комитет может исправить эту оплошность, изменив правила присуждения премии», — приводит РИА «Новости» слова председателя ЦК партии Максима Сурайкина.

Собеседник агентства подчеркнул, что «Коммунисты России» уже направили обращение в Нобелевский комитет в Стокгольме с предложением изменить правила присуждения премии.

«Норма о том, что кандидатов необходимо выбирать только из числа ныне живущих, очень сильно сужает рамки поиска и критериев и приводит иногда к очень странным предложениям с мест», — добавил Сурайкин и посетовал, что многие достойные люди по недоразумению не получили Нобелевскую премию при жизни.

Ранее профессор университета Ратгерс в США Сергей Ерофеев заявил, что на Нобелевскую премию мира выдвинули Алексея Навального. Сенатор Владимир Джабаров во время беседы с «360» отметил, что не очень понимает связь между деятельностью Навального и защитой мира на Земле.