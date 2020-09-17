«Премия мира уже скомпрометировала себя»: в Совфеде высказались о выдвижении Навального на Нобелевку

Профессор университета Ратгерс в США Сергей Ерофеев заявил, что Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с «360» высказал мнение, что эта премия уже давно себя скомпрометировала.

«На мой взгляд, Нобелевская премия мира себя скомпрометировала в последние годы настолько, что сейчас это вызывает улыбку. В свое время на нее выдвинули Барака Обаму, который два месяца как был президентом [США], еще ничего не сделал, а его номинировали. После этого он развязал ряд агрессий за рубежом», — отметил сенатор.

Джабаров напомнил, что на Нобелевку также выдвигали первого президента СССР Михаила Горбачева. По словам члена Совета Федерации, главным достижением Горбачева было не установление мира, а развал Советского Союза.

«Сейчас выдвигают Навального. Я не очень понимаю, в чем деятельность Навального и [при чем тут] защита мира на земле», — заявил сенатор.

Собеседник «360» отметил, что главное — чтобы Навальный вернулся в страну и рассказал о своем видении ситуации.

«Они могут присвоить кому угодно. Нам главное, чтобы Навальный выздоровел, вернулся в страну и рассказал, что с ним произошло, как он воспринимает ситуацию. Только честно, а не по тем конспектам, которые ему готовят на Западе», — заключил Джабаров.

Ерофеев написал в Facebook, что «ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией», 17 сентября выдвинул Навального на Нобелевскую премию. По его словам, даже те люди, которые считали, что Нобелевская премия мира дискредитирована, готовы дать ей шанс, «если ее получит Алексей».