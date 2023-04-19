Мир 19 апреля 2023, 14:20 Комиссия по госязыку Киргизии допустила переход с кириллицы на латиницу Депутаты парламента Киргизии предложили перевести язык с кириллицы на латиницу Unsplash

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Депутаты Эмиль Токтошев и Камила Талиева предложили перевести киргизский язык с кириллицы на латиницу. Председатель нацкомиссии по госязыку Каныбек Осмоналиев заявил, что после принятия политического решения специалисты начнут реформу. Его процитировало РИА «Новости».

«Этот вопрос поднимался еще в 1993 году, но тогда политического решения о переходе не было принято. Сегодня из шести тюркоязычных стран только Кыргызстан использует кириллицу», — сказал он.

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Глава комиссии поддержал идею депутатов и сказал, что филологи и лингвисты готовы начать переход сразу после принятия официального решения.

На очередном заседании парламент одобрил во втором чтении проект конституционного закона «О государственном языке Кыргызской Республики», который обяжет использовать национальный язык в документообороте. Во время обсуждения поправок депутаты Эмиль Токтошев и Камила Талиева предложили еще один способ сохранить киргизский язык — перевести его с кириллицы на латиницу. Они заявили, что без этого не получится провести полномасштабную реформу.

Статус русского языка как официального призвали сохранить и использовать его в качестве дублирующего государственный. Изменения обсуждали в 2021 году, но президент Киргизии Садыр Жапаров выступил против, назвав русский языком межнационального значения.