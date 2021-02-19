Жапаров выступил против лишения русского языка официального статуса в Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров против того, чтобы статус русского языка изменился в стране. Свое мнение этому вопросу он высказал в статье «Союзнические узы». Она опубликована в газете «Слово Кыргызстана».

Он заявил, что русский язык не только считается официальным в стране, он также является языком межнационального значения. В настоящее время русский хорошо защищен на законодательным уровне, его статус закреплен в Конституции.

«Я как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе», — отметил Жапаров.

В начале этого года президент Киргизии уже говорил, что будет отстаивать русский язык в стране. Жапаров отметил, что после распада СССР Россия и Киргизия «стали союзниками, близкими партнерами», отношения двух государств «как у братьев». Он подчеркнул, что киргизы знают, что без России будет «очень тяжело». По его словам, в экономическом и геополитическом плане Российская Федерация — главный союзник и партнер.

Русский язык в республике имеет статус официального, киргизский язык считается государственным.