Комендантский час ввели в Вашингтоне из-за беспорядков на улицах

Массовые протесты продолжаются во многих американских городах. Власти Вашингтона ввели в городе из-за беспорядков комендантский час. Несколько демонстрантов пострадали, когда полиция пыталась оттеснить толпу от Белого дома.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила в Twitter, что комендантский час будет действовать с 23:00 минувшего воскресенья и до 06:00 понедельника. По московскому времени он закончится к 13:00 1 июня.

Поддержку местным полицейским, подчеркнули в мэрии, окажут военнослужащие Национальной гвардии США.

Во время разгона демонстрантов в Вашингтоне пострадали несколько человек, сообщило РИА «Новости». Полицейские начали теснить их от Белого дома, когда вдоль заграждения, отделявшего протестующих от полиции, произошли возгорания.

Участники протестов развели костер на проезжей части. В огонь вместе с дорожными знаками, бутылками и ветвями деревьев полетел американский флаг. В районе беспорядков горят несколько зданий, в том числе особняк XIX века.

Протесты в США начались после смерти темнокожего американца Джорджа Флойда. Он погиб в Миннеаполисе после жесткого задержания полицейскими. Один из них придавил шею мужчины коленом так, что тот не мог дышать. Позже Флойд скончался в больнице. Четырех причастных к случившемуся стражей порядка уволили. Одному предъявили обвинение в убийстве по неосторожности.