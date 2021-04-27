МВД Турции заявило, что комендантский час в стране не действует только для иностранных туристов. Временно находящиеся в Турции иностранцы свободны в своих передвижениях.

«Исключение из режима комендантского часа распространяется только на иностранных граждан, находящихся в Турции с короткими визитами или временно как туристы», — сказано в сообщении на сайте МВД страны.

Однако иностранцы с видом на жительство или с предоставленным статусом международной защиты, которые находятся в стране не с туристическими целями, должны соблюдать комендантский час. Запрет выхода на улицу на них распространяется в обязательном порядке.

Власти Турции с 29 апреля до 17 мая вводят полный локдаун из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом. Работа всех компаний, кроме отдельных предприятий, будет приостановлена. Магазины будут работать с 10:00 до 17:00.

Междугородные поездки можно будет совершать по обязательному разрешению, общественный транспорт будет функционировать с 50-процентной загруженностью. Отменены вся занятия в школах и детских садах. Остальным учебным заведениям предписано перейти на удаленную форму обучения. Отели временно прекратят оформление брони. На территории гостиниц будет введен жесткий карантинный режим.

В последние дни в Турции суточный прирост числа заболевших достигал 40-50 тысяч человек, написал ТАСС.