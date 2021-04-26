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    26 апреля 2021, 21:44

    Полный локдаун объявили в Турции из-за коронавируса

    Дарья Бунякова

    Начиная с 29 апреля в Турции будет действовать полный локдаун из-за ситуации с распространением коронавируса. Ограничения продлятся до 17 мая, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

    Полный локдаун объявили в Турции из-за коронавируса

    «Чтобы после Рамадана ситуация улучшилась, цифры по заболеваемости должны снизиться. Мы должны сократить суточный прирост числа заразившихся менее чем до пяти тысяч», — привело слова Эрдогана агентство Hurriyet.

    Локдаун начнет действовать в Турции с 19:00 29 апреля. До 05:00 17 мая для поездок между регионами страны нужны будут специальные разрешения. Также не будут работать детские сады, а школьников переведут на дистанционное обучение. В общественном транспорте заполняемость будет не более 50%.

    «Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен», — пояснил турецкий лидер.

    Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией до 1 июня. Такое решение приняли из-за увеличения количества заболевших ковидом в республике. При этом вывозные рейсы продолжатся, а также были сохранены два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.