Полный локдаун объявили в Турции из-за коронавируса

Начиная с 29 апреля в Турции будет действовать полный локдаун из-за ситуации с распространением коронавируса. Ограничения продлятся до 17 мая, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Чтобы после Рамадана ситуация улучшилась, цифры по заболеваемости должны снизиться. Мы должны сократить суточный прирост числа заразившихся менее чем до пяти тысяч», — привело слова Эрдогана агентство Hurriyet.

Локдаун начнет действовать в Турции с 19:00 29 апреля. До 05:00 17 мая для поездок между регионами страны нужны будут специальные разрешения. Также не будут работать детские сады, а школьников переведут на дистанционное обучение. В общественном транспорте заполняемость будет не более 50%.

«Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен», — пояснил турецкий лидер.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией до 1 июня. Такое решение приняли из-за увеличения количества заболевших ковидом в республике. При этом вывозные рейсы продолжатся, а также были сохранены два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.