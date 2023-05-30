Мир 30 мая 2023, 00:03 Комбат ВСУ подорвал гранатой машину своих солдат под Кременной «ВО»: комбат 125-й бригады ВСУ подорвал гранатой машину своих бойцов под Кременной Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

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Один из комбатов 125-й бригады ВСУ гранатой подорвал машину, в которой ехали украинские бойцы. Это произошло под Кременной, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что солдаты выехали за бензином в соседний Лиман на служебном авто. Но при этом они нарушили правило, согласно которому все выезды, кроме как одного человека на подразделение два раза в неделю, запрещены.

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«Судя по всему, таким интересным образом командование пытается бороться с алкоголизмом и дезертирством в рядах батальонов теробороны на данном направлении», — сделал предположение автор публикации.

Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в очередной раз анонсировал начало контрнаступления. Он сказал, что встретился с командирами частей и подразделений самых «горячих» точек и обсудил сложившуюся ситуацию, после чего они обсудили итоговую подготовку к контратаке.