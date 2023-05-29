Спецоперация 29 мая 2023, 12:23 ВСУ в очередной раз анонсировали «активные наступательные действия» Командующий сухопутными войсками Украины Сырский: ВСУ скоро перейдут в наступление РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ скоро перейдут в наступление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Он рассказал о том, что обсудил с командирами частей и подразделений самых «горячих» точек ситуацию, сложившуюся на линии боевого соприкосновения.

Реклама

«Отметил, что скоро наступит время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним», — написал Сырский.

Также, по его данным, ВСУ якобы устойчиво удерживают позиции на «Лиманском направлении». Между тем накануне Минобороны России доложило о том, что оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия группировки войск «Центр» нанесли поражение подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении — в Донецкой и Луганской народных республиках и в районе Серебрянского лесничества.

ВСУ еще с начала весны постоянно анонсируют контрнаступление. То и дело появляется информация о том, что оно уже началось. Однако очевидно, что регулярное уничтожение складов с боеприпасами ВСУ российскими войсками мешает украинским планам.