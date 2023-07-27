Мир 27 июля 2023, 16:16 Команду Байдена обвинили в участии в подготовке обеих атак на Крымский мост Журналист Херш: команда Байдена сыграла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост РИА «Новости»

Читать 360tv в

В обеих атаках на Крымский мост важную роль сыграла администрация президента США Джо Байдена, заявил американский журналист Сеймур Херш. В статье на платформе Substack он написал, что о косвенном участии в терактах признался один из американских чиновников.

По словам лауреата Пулитцеровской премии, роль администрации Джо Байдена в обеих атаках «была жизненно важной».

Реклама

«Конечно, это была наша технология (удара по мосту — прим. ред.). Беспилотник был дистанционно управляемым и наполовину погруженным в воду — как торпеда», — процитировал журналист неназванного американского чиновника.

Херш поинтересовался у своего собеседника, подумали ли власти США о возможном ответе со стороны России. Тот ответил, что они «так далеко не думают».

«Наша национальная стратегия заключается в том, что [президент Украины Владимир] Зеленский может делать все, что захочет. Там нет присмотра „взрослых“», — констатировал собеседник Херша.

Очередную атаку на Крымский мост осуществили 17 июля. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области. По словам зампреда правительства Марата Хуснуллина, восстановление конструкции обойдется в 1-1,3 миллиарда рублей.