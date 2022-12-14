Спецоперация 14 декабря 2022, 15:47 Штурмовой отряд наемников и бойцов ВСУ сбежал в лес от командиров в Артемовске Офицер НМ ЛНР Марочко: танкисты ВСУ отказываются выполнять приказы командиров

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Бойцы ВСУ продолжают уклоняться от выполнения приказов командования идти в контрнаступление под Артемовском. Такую информацию ТАСС предоставил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

Он рассказал, что разведка зафиксировала в районе Артемовска участившиеся случаи массового саботажа приказов.

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«В одной бронетанковой группе механики-водители слили горюче-смазочные материалы для того, чтобы не идти в контрнаступление», — поделился он.

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Кроме того, не менее интересный случай произошел в штурмовом отряде наемников. Вместе с кадровыми бойцами ВСУ и мобилизованными они не доехали до места сбора и просто скрылись в лесу. Свое бегство они объяснили плохими погодными условиями, из-за которых их транспортное средство застряло.

Бойцы ВСУ могут устроить ряд серьезных диверсий на объектах гражданской и логистической инфраструктуры Сватово.

Из-за дефицита военной техники и транспорта украинская армия испытывает сложности при эвакуации раненых и доставке личного состава на позиции.