Колонну американских военных прогнали из деревни в Сирии | 360°

Мир 09 ноября 2022, 07:39 Колонну американских военных прогнали из деревни в Сирии SANA: сирийская армия на блокпосту в Эль-Хасеке не пустила колонну из 8 машин военных США РИА «Новости»

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Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики перехватили колонну американских военных в провинции Эль-Хасеке. Восемь автомобилей прогнали ее из местной деревни, сообщило агентство SANA.

Силы США в районе Таль-Тамер на северо-западе провинции заметили военнослужащие блокпоста Сирийской арабской армии. Американцы были в деревне Кабур.

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«Блокпост перехватил колонну из восьми военных машин американских оккупационных сил, предотвратив ее движение. Вошли в деревню и изгнали ее из района», — сообщил источник агентства.

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Конфликт в Сирии начался в 2011 году. Американская армия контролирует север и северо-восток Сирии, а именно территорию провинций Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, сообщили «Известия». В июле власти России и Турции обсуждали эту проблему. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на военных базах США в числе прочего готовят боевиков.

В конце октября неизвестный беспилотник атаковал американскую базу на месторождении Омар на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Прозвучало несколько взрывов. В ответ США ударили по сельхозугодьям.