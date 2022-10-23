Мир 23 октября 2022, 04:33 Неизвестный беспилотник обстрелял базу ВС США в Сирии — СМИ Al-Mayadeen: неизвестный БПЛА обстрелял базу ВС США на юго-востоке Сирии Публичное достояние

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Беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения обстрелял базу Вооруженных сил США на юго-востоке Сирии, об этом сообщил ливанский телеканал al-Mayadeen. Американская база находится на нефтяном месторождении Омар.

«Неизвестный БПЛА нанес несколько ударов ракетами по базе американских военных на месторождении Омар на востоке провинции Дейр-эз-Зор, масштаб разрушений пока не ясен», — сообщил телеканал.

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На базе были слышны несколько взрывов. В ответ на атаку ВС США нанесли артиллерийские удары по сельскохозяйственным угодьям недалеко от города Маядин.

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Американские военные незаконно контролируют территории в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, там находятся крупнейшие месторождения газа и нефти. Сирийские власти называют ВС США оккупантами и государственными пиратами.

В начале октября самолет Ан-26 военно-транспортной авиации России едва не столкнулся с американскими беспилотниками в небе над Сирией.