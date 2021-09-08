Коллекцию ретро-автомобилей выставили на аукцион в Лондоне

Коллекция из 174 ретро-автомобилей будет выставлена на аукцион в Лондоне. Об этом сообщило РИА ФАН.

Коллекция собиралась 20 лет. В ней можно найти экземпляры с 1970 по 2000 годы. Среди них — Mercedes 1957 года и Porsche 1973 года.

«Коллекция была собрана просто из страсти, это настоящий проект любви. К сожалению, все должно уйти», — рассказал друг коллекционера Фредди Фисон.

Эксперты отметили, что автомобили в отличном состоянии. После их покупки на них не ездили.

«Огромный склад, полный 174 автомобилями, выставленных на продажу, и, к сожалению, муниципалитет Энфилда теперь хочет вернуть склад себе», — рассказал Фисон.

Машины выставят на аукцион по отдельности. Страница коллекции уже обрела популярность, на нее подписались несколько десятков тысяч человек.

Также дом в пригороде Ливерпуля, где в детстве жил соло-гитарист легендарной группы Битлз Джордж Харрисон, уйдет с молотка. Пока оценочная стоимость недвижимости равна примерно 275 тысячам долларов. Семья будущей легенды переехала в этот дом в 1950 году. Тогда Джорджу было всего шесть лет. Здесь музыкант проживал до 1962 года, когда вышел первый альбом ливерпульской четверки.