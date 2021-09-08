Дом Джорджа Харрисона в Ливерпуле уйдет с молотка

Дом в пригороде Ливерпуля, где в детстве жил соло-гитарист легендарной группы Битлз Джордж Харрисон, уйдет с молотка. Как сообщил ТАСС, здание появилось в каталоге аукционного дома Omega Auctions.

Пока оценочная стоимость недвижимости равна примерно 275 тысячам долларов. Семья будущей легенды переехала в этот дом в 1950 году. Тогда Джорджу было всего шесть лет. Здесь музыкант проживал до 1962 года, когда вышел первый альбом ливерпульской четверки.

Дом располагается в 14 километрах от центра, там есть три спальни, ванная, кухня и небольшой, но уютный сад во дворе. Совсем недавно в здании провели ремонт, но специально оставили некоторые вещи из эпохи Джорджа. Например, старинный кухонный буфет. В целом на аукцион выставят примерно 400 вещей, которые связаны с группой.

Совсем недавно вышел новый фильм про Пола Маккартни. В нем представлена вся история жизни музыканта, его творческие работы и мнение по многим вопросам. В том числе, на тему небывалой популярности Битлз и ее истинных причин. Битломаны уже рассказали, что собеседник Пола в фильме очень ярко раскрывает характер звезды и выводит его на интересные разговоры. Картина доступна в кинотеатре Hulu и снята в черно-белом варианте.