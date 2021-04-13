Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич

Солист основного состава вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич умер в возрасте 71 года. Об этом говорится в сообщении в сообществе коллектива в Facebook.

«Сегодня в Минске скончался один из легендарных „Песняров“, Леонид Борткевич. Светлая память артисту», — говорится в сообщении. Что стало причиной смерти, пока не известно.

Леонид Борткевич попал в «Песняры» в 1970 году и стал одним из лучших вокалистов ансамбля. Именно с его голосом на протяжении долгого времени стали ассоциироваться песни «Александрина», «Березовый сок» и «Белоруссия».

Он выступал в «Песнярах» до 1980 года. Совмещать учебу в ГИТИС и гастроли он не смог, поэтому покинул состав ансамбля. В 1989 году вместе с женой и сыном переехал в США, но спустя 11 лет вернулся в Белоруссию. Тогда же он снова стал выступать в «Песнярах» до смерти руководителя коллектива Владимира Мулявина.

Смерть основателя ансамбля привела к развалу группы. Тогда же Борткевич создал свою группу «Песняры», с которой выступал до 2008 года. За творческую карьеру Борткевича удостоили звания заслуженного артиста Белоруссии.