Туристов Шарм-эль Шейха отправят за колючую проволоку

Египетские власти решили принять дополнительные меры безопасности для приезжающих в страну туристов. Популярный курортный город Шарм-эль Шейх обнесли стеной с колючей проволокой.

Бетонное заграждение растянулось на 36 километров, сообщил телеканал CNN Travel. Оно отделяет курорт от окружающей его пустыни. На некоторых плитах стены изображены черные символы мира.

Въезжающим в Шарм-эль Шейх придется проехать через одни из четырех ворот. Они оборудованы фотоаппаратами и сканерами — чтобы оградить туристов от бедуинов и террористов.

Власти страны надеются оживить туризм. Поток отдыхающих сократился после взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе в 2005 году, в результате которых погибли десятки человек. Негативно сказались на туристической сфере революция 2011 года и взрыв террористами самолета российской авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем. Ее жертвами стали 224 человека, напомнила «Газета.Ru». После этого Россия прекратила авиасообщение с Египтом. В Каир рейсы возобновили через два года. Прямые перелеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запрещены до сих пор.

Курортный город расположен приблизительно в 360 километрах к югу от северного средиземноморского побережья Синая. На этой территории сосредоточены повстанческие движения исламистских боевиков.

Губернатор Южного Синая Халед Фуда заметил, что расстояние между местами дислокации боевиков и курортными зонами огромно. Безопасность обеспечивают и военные.

«Вторая армия Египта защищает Северный Синай, а Третья армия — Южный Синай», — пояснил он.