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    10 февраля 2021, 00:49

    Туристов Шарм-эль Шейха отправят за колючую проволоку

    Александра Ломейко

    Египетские власти решили принять дополнительные меры безопасности для приезжающих в страну туристов. Популярный курортный город Шарм-эль Шейх обнесли стеной с колючей проволокой.

    Туристов Шарм-эль Шейха отправят за колючую проволоку

    Бетонное заграждение растянулось на 36 километров, сообщил телеканал CNN Travel. Оно отделяет курорт от окружающей его пустыни. На некоторых плитах стены изображены черные символы мира.

    Въезжающим в Шарм-эль Шейх придется проехать через одни из четырех ворот. Они оборудованы фотоаппаратами и сканерами — чтобы оградить туристов от бедуинов и террористов.

    Власти страны надеются оживить туризм. Поток отдыхающих сократился после взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе в 2005 году, в результате которых погибли десятки человек. Негативно сказались на туристической сфере революция 2011 года и взрыв террористами самолета российской авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем. Ее жертвами стали 224 человека, напомнила «Газета.Ru». После этого Россия прекратила авиасообщение с Египтом. В Каир рейсы возобновили через два года. Прямые перелеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запрещены до сих пор.

    Курортный город расположен приблизительно в 360 километрах к югу от северного средиземноморского побережья Синая. На этой территории сосредоточены повстанческие движения исламистских боевиков.

    Губернатор Южного Синая Халед Фуда заметил, что расстояние между местами дислокации боевиков и курортными зонами огромно. Безопасность обеспечивают и военные.

    «Вторая армия Египта защищает Северный Синай, а Третья армия — Южный Синай», — пояснил он.