Количество заболевших COVID-19 превысило 65 миллионов

С начала пандемии в мире коронавирусную инфекцию подтвердили у более 65 миллионов человек. Из них свыше 1,8 миллиона пациентов скончались.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем сайте.

По данным ВОЗ, с начала появления нового типа инфекции коронавирусом заразились 65 007 974 человек. При этом 1 507 018 пациентов с подтвержденным диагнозом скончались.

За последние сутки в мире зафиксировали более 403 тысяч новых случаев заражения. 6348 человек с ковидом скончались. В России за последние сутки выявили рекордное количество новых пациентов с коронавирусом — 28 782 человека. Чуть меньшее количество пациентов с подтвержденным диагнозом выписались — речь идет о 27 644 людях. Еще 508 человек скончались.

За все время в стране заразились 2 431 731 пациент, выздоровели 1 916 396 человек, скончались — 42 684. За этот период медики сделали 78,7 миллиона тестов. По количеству заражений лидирует Москва — за последние сутки там выявили 7993 новых случая. Это новый антирекорд столицы. На втором месте Санкт-Петербург, где нашли еще у 3726 жителей.