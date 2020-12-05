Число выявленных случаев коронавируса за сутки в России снова подпрыгнуло до рекорда

В России за последние сутки снова выросло число новых случаев заражения — 28 782. Также по сравнению с пятницей уменьшилось число выздоровевших — выписали 27 644 пациента. Однако почти на 11% уменьшилось количество смертей. По последним данным, умерли 508 человек.

Информация об этом появилась на сайте Оперативного штаба по коронавирусу. Общее количество выявленных новых случаев в России за все время пандемии составило 2 431 731, выздоровели — 1 916 396 пациентов, скончались — 42 684. Также за этот период медики сделали 78,7 миллиона тестов.

Больше всего зараженных за последние 24 часа по-прежнему в Москве. Здесь выявили 7993 новых случая — это антирекордный результат, по сравнению с пятницей прирост составил почти 16,5%. Выздоровели — 6584 пациента, умерли — 74.

На втором месте находится Санкт-Петербург, где коронавирус нашли у еще 3726 человек, выздоровели за это время — 3117 и 56 скончались. Замыкает тройку лидеров Московская область. За минувшие сутки в регионе на 1,9% увеличилось количество зараженных — 1246 новых случаев. Выздоровели за этот период 795 человек — это меньше почти на 30% по сравнению с прошлыми результатами. И погиб 31 пациент.