Мир 14 февраля 2023, 20:35 Количество погибших при землетрясениях в Турции превысило 35 тысяч человек Президент Турции Эрдоган: число жертв землетрясений выросло до 35 418 Википедия

Читать 360tv в

Число погибших в результате землетрясений в турецком городе Кахраманмараш увеличилось до 35 418 человек. В больницах остаются 13 208 раненых. Как сообщило агентство Anadolu, с таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что правительственная комиссия осмотрела более миллиона зданий, которые оказались в зоне подземных толчков.

Реклама

«Установлено, что 211 тысяч жилых домов из 47 тысяч зданий в регионе разрушены или подлежат аварийному сносу из-за сильного повреждения», — заявил Эрдоган.

Реклама

Президент Турции добавил, что, по оценке международных экспертов, прошедшие в Турции землетрясения стали самыми масштабными и разрушительными за все время наблюдений.

По последним данным, спустя 207 часов после подземных толчков спасатели вытащили из-под завалов дома выжившего мальчика. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Поиски остальных членов семьи ребенка продолжаются.

В минувший понедельник прокуратура Турции сообщила о задержаниях и арестах руководителей строительных фирм, отвечавших за возведение разрушенных землетрясениями домов.

Главный вопрос, который интересует правоохранителей, — куда ушли средства из так называемого налога на землетрясение, которое платили жители южных провинций. Деньги получали девелоперы для возведения сейсмоустойчивых домов.

Всего полиция Турции задержала более 60 человек, связанных со строительным бизнесом или подрядными организациями. Под стражу отправили 11 задержанных, еще 33 объявили в розыск.

Два мощных землетрясения с магнитудами 7,8 и 7,5 произошли в южных провинциях Турции 6 февраля. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных зданий в надежде найти выживших при стихийном бедствии.