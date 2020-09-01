Колесникова считает, что становится лидером протестных акций в Белоруссии

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова считает, что становится лидером протестных акций в республике.

Колесникова на вопрос журналиста «Коммерсанта», готова ли она стать лидером, ответила, что понимает, что становится этим лидером.

«Да, я понимаю, что становлюсь этим лидером», — сказала Колесникова. При этом она рассказала, что месяц назад она бы сказала, что нет. Сейчас, по словам Колесниковой, с ней происходят очень большие трансформации. Она добавила, что чувствует ответственность, и понимает, что сейчас сама принимает много решений, которые могут повлиять на ту ситуацию, которая происходит.

Накануне Колесникова и незарегистрированный кандидат на выборах президента Белоруссии Виктор Бабарико анонсировали создание новой политической партии. Новая организационная форма позволит объединить всех сторонников, заявил Бабарико.

Противостояние действующей власти и сторонников оппозиции в Белоруссии началось после выборов президента страны, где победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования сторонники его соперницы Светланы Тихановской вышли на улицу.